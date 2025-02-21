Düzce'de yakınlarının haber alamadığı adam ölü bulundu

İHA
Düzce merkez Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi'nde ikamet eden Şefik Aktaşoğlu'ndan haber alamayan yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler kapıyı çalsa da sonuç alamayınca kapının açılması için itfaiyeden yardım istendi.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren ekipler 58 yaşındaki Şefik Aktaşoğlu'nu hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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