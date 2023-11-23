Düzce'de yaya geçidinde otomobilin kadına çarptığı anlar kamerada

DHA
Düzce'de D-655 kara yolu Karaca kavşağında Akçakoca istikametine giden Sevgi Atabaş idaresindeki otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Azime Böçgün'e (37) çarptı.
Kazada metrelerce savrulan Böçgün yaralandı.
Yaralanan kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza anı kamerada
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaşananlar güvenlik kamerasında saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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