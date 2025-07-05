Düzce'de yol kenarına atılan şişe anız yangınına neden oldu

Düzce'deki ihmalkarlık yangını da beraberinde getirdi.

Bahçeşehir bağlantı yolunda yaşanan olayda yol kenarına atılan cam şişeler, güneş ışınlarının yansıması ile anız yangını çıkarttı.

EKİPLER BÖLGEYE GELDİ

Yol kenarında bir anda yükselen alevleri gören bölge halkı, hortumlarla yangını söndürmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine de haber verildi.

Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürürken yangında 2 ceviz ağacı zarar gördü.

"EN BÜYÜK ETKEN İZMARİT VE CAM ŞİŞELER"

Yangının yol kenarına atılan cam şişeler sebebi ile çıktığını belirten bölge halkından Servet Keser, şunları kaydetti:

Cam, sigara izmariti sebebiyle yangın çıktı. Yol kenarındaki otların biçilmesi gerekiyor. Bu kuru otlarının üstüne yoldan geçenlerde izmarit veya cam şişe attığı zaman böyle şeyler yaşanabiliyor.



En büyük etken sigara izmariti ve cam şişeler oluyor. Vatandaşların kesinlikle yol kenarına otluk arazi içerisinde çöp atmaması gerekiyor. Vatandaşların duyarlı olması lazım.