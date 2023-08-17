Düzce'de yürekleri ağza getiren kaza! Tırın dorsesindeki keresteler yola saçıldı, imdada polis koştu Ali P. idaresindeki tır, Düzce Kervan Kavşağı'nda dönüş almak isterken dorsesinde bulunan keresteler yola saçıldı. Kerestelerin yola saçılması sonucu trafikte aksamalar meydana gelirken, keresteleri ise polis ekipleri kaldırdı.

İHA

Düzce Kervan Kavşağı'nda trafiği aksatan ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye sokan bir kaza meydana geldi.

D-100 Karayolu Kervan Kavşağı mevkisinde seyir halinde olan Ali P. idaresindeki tır, dönüş almak istediği esnada dorsede yüklü bulunan keresteler yola saçıldı.

Yola saçılan keresteler yüzünden trafikte aksamalar meydana gelirken, olay yerine polis ekipleri geldi.

Ekipler yolun açılması için uğraştı

Kısmen trafiğe kapanan yol için bölgeye gelen trafik polisleri, elleri ile keresteleri kaldırmaya başladı.

Yolun açılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, büyük araçların geçebilmesi için keresteleri yol kenarına aldı.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Kerestelerin yoldan kaldırılması için bölgeye forklift sevk edildi. Yola savrulan keresteler yüzünden uzun araç kuyrukları oluştu. Kerestelerin yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.