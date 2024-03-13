Düzce'de zehir tacirlerine operasyon: 7 kişi gözaltına alındı

İHA
Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Gerçekleştirilen operasyonlar, zehir tacirleri tek tek yakalanarak başarı ile sonuçlanıyor.
Bu operasyonlardan biri de Düzce'de gerçekleştirildi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 Mart tarihinde uyuşturucuya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Ele geçirilenler
Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda 120 gram kubar esrar, 49 adet kenevir bitkisi, 25 gram kenevir tohumu, 3 gram metamfetamin, 2 adet payp, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
7 kişi gözaltına alındı
Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçunu işleyen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken haklarında adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış