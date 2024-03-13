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Düzce'de zehir tacirlerine operasyon: 7 kişi gözaltına alındı

Düzce'de zehir tacirlerine operasyon: 7 kişi gözaltına alındı Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan 7 kişi yakalanırken, operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi