Düzce'de zehir tacirlerine operasyon: 7 kişi gözaltına alındı
İHA

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Gerçekleştirilen operasyonlar, zehir tacirleri tek tek yakalanarak başarı ile sonuçlanıyor.

Bu operasyonlardan biri de Düzce'de gerçekleştirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 Mart tarihinde uyuşturucuya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ele geçirilenler

Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda 120 gram kubar esrar, 49 adet kenevir bitkisi, 25 gram kenevir tohumu, 3 gram metamfetamin, 2 adet payp, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

7 kişi gözaltına alındı

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçunu işleyen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken haklarında adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)