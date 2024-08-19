Düzce'de zincirleme kaza: 1 ölü 7 yaralı D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

D-100 Karayolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkisinde seyir halindeki tır, frenlerinin boşalması sonucu önündeki 5 otomobile ve bir tıra arkadan çarptı.

TIR SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada tır alev alırken, araç içinden çıkamayan sürücü hayatını kaybetti. Feci kazada tırın biçtiği araçlarda bulunan 7 kişi de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle karayolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

DÜZCE VALİSİ OLAY YERİNDE

Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Öte yandan, Düzce Valisi Selçuk Aslan da bölgeye gelerek bilgi aldı.