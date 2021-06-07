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- Düzce'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Düzce'de zincirleme kaza: 5 yaralı
Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, emniyet kaza ile ilgili inceleme başlattı.
- İHA
- 07.06.2021 - 13:15
- Güncelleme : 07.06.2021 - 14:03
Düzce D-100 karayolu Hal Kavşağı’nda, seyir halinde olan F.Z. idaresindeki 06 ESB 65 plakalı otomobil, G.F. idaresindeki 14 EZ 450 plakalı minibüse çarptı.
2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI
Çarpışmanın ardından otomobilin arkasından gelen S.R. idaresindeki 38 JU 789 plakalı otomobil, M.K. idaresindeki 34 JY 3468 plakalı otomobil, Ö.Ç. idaresindeki 61 ACM 487 plakalı arazi aracı, K.Ş. idaresindeki 41 ADV 452 plakalı otomobil ile R.Ç. idaresindeki 81 ABG 737 plakalı otomobiller arka arkaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan 2’si çocuk 2’si kadın, 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yapan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından, trafik normal seyrine döndü.
Düzce'de zincirleme kaza: 5 yaralı VİDEO