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- Düzce'deki evinden 18 bin lirayla çıktı, Ankara’da ölüsü bulundu
Düzce'deki evinden 18 bin lirayla çıktı, Ankara’da ölüsü bulundu
Evinden 18 bin lira para ile ayrılarak kayıplara karışan şahıs, Ankara'daki bir parkta ölü bulundu. Şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
- 02.09.2022 - 09:34
Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Gökçeağaç köyünde yaşayan Selahattin Demir, 31 Ağustos Çarşamba günü otomobiline binerek kayıplara karıştı.
Yanında 18 bin lira bulunan Demir'den yakınları bir türlü haber alamadı.
Cansız bedeni parkta bulundu
Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılan kayıp ihbarının ardından Demir'in bulunması için çalışma başlatıldı.
Demir'in dün akşam saatlerinde Ankara Ulus'ta bulunan bir parkta cansız bedeni bulundu.
Otopsi yapılacak
İHA'nın haberine göre Selahattin Demir'in otomobilinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca bulundu.
Demir'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.