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Düzce'deki evinden 18 bin lirayla çıktı, Ankara’da ölüsü bulundu

Düzce'deki evinden 18 bin lirayla çıktı, Ankara’da ölüsü bulundu

Evinden 18 bin lira para ile ayrılarak kayıplara karışan şahıs, Ankara'daki bir parkta ölü bulundu. Şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.