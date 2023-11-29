Düzce'deki zehir taciri tutuklandı Uyuşturucu sattığı tespit edilen kadın yakayı ele verdi. Evinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen kadın tutuklandı.

İHA

Düzce'nin Ağa Mahallesi'nde ikamet eden S.A. isimli kadının uyuşturucu madde sattığı belirlendi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen narkotik polisi mahallede konuşlandı.

Şüphelinin ikametini gözetleyen polis; B.S. (27), B.A. (24) ve E.Ö.'nün (24) S.A.'nın evine belirli aralıklarla girip çıktığını tespit etti.

"8 suç kaydı bulunduğu belirlendi"

Yakalanan şahıslardan 3 parça halinde 7 gram bonzai ele geçirildi. Şahıslardan B.S.'nin 3, B.A.'nın ise 8 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslara "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Tutuklandı

Narkotik polisi, zehir taciri S.A.'nın ikametine de operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 5 parça halinde 54 gram bonzai ve lyrica ele geçirildi.

Gözaltına alınan kadın, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)