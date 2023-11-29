Düzce'deki zehir taciri tutuklandı

Düzce'nin Ağa Mahallesi'nde ikamet eden S.A. isimli kadının uyuşturucu madde sattığı belirlendi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen narkotik polisi mahallede konuşlandı.
Şüphelinin ikametini gözetleyen polis; B.S. (27), B.A. (24) ve E.Ö.'nün (24) S.A.'nın evine belirli aralıklarla girip çıktığını tespit etti.
"8 suç kaydı bulunduğu belirlendi"
Yakalanan şahıslardan 3 parça halinde 7 gram bonzai ele geçirildi. Şahıslardan B.S.'nin 3, B.A.'nın ise 8 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şahıslara "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Tutuklandı
Narkotik polisi, zehir taciri S.A.'nın ikametine de operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 5 parça halinde 54 gram bonzai ve lyrica ele geçirildi.
Gözaltına alınan kadın, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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