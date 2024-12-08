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İHA

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul Beylikdüzü E-5'te çıkan trafik tartışması, kavgaya dönüştü.

Akan trafiğe aldırmayan şahıslar yumruk yumruğa birbirine saldırırken, hamile bir kadın fenalaştı.

Görüntülere göre trafikte tartışan sürücüler, akan trafiğe aldırmadan araçlarından inerek tartışmaya başladı.

TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, taraflar yumruk yumruğa birbirine saldırdı.

Tartışma bir anda büyüdü. İki moto kuryenin tarafları ayırmak çabası görüntülere yansıdı.

Olay yerinden ilk uzaklaşan aracın camından bir kadının uzanarak tehdit savurduğu gözlendi.

Kavga eden sürücüleri ayırmak isteyen hamile bir kadın ise kavganın ortasında kalarak fenalaştı.

Yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.