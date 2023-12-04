Ece Ronay'ın güzellik merkezine silahlı saldırı Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait Bağdat Caddesi'ndeki güzellik merkezi kurşunlandı.

DHA

Sosyal medya ünlülerinin vukuatları son bulmuyor.

Geçtiğimiz günlerde eski eşini ifşa eden sosyal medya ünlüsü Ece Ronay, "2 tane arabası şu an Gebze'de M.A isimli galeride sergileniyor. Korkusundan, o adamlara 'Param yok' demek için, denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları bu galeriye koydu." ifadelerini kullanmıştı.

Ronay'ın paylaşımının ardından söz konusu galeriye silahlı saldırı düzenlendi. Aynı gün Ronay'ın Gebze'deki güzellik merkezi de kurşunların hedefi oldu.

Bağdat Caddesi'ndeki iş yeri kurşunlandı

Yaşanan bu olaylar henüz sıcaklığını korurken bir kurşunlanma vakası da İstanbul'da yaşandı.

Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi ve ya da kişilerce kurşunlandı.

3 kurşun isabet etti

Pazar günü kapalı olan merkezde sabah gelen çalışanlar, camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip gönderildi. İş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirtildi.

Polis güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın, olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiğini öğrenildi. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)