Eda Nur Kaplan’ın dava dosyasında yeni gelişmeler

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümünden bir hafta önce bir eğlence mekanında yer aldığı görüntüler dava dosyasına eklendi.

Ankara’da yaşayan Eda Nur Kaplan, bir binanın 15. katından atlayarak hayatını kaybetmişti.

Kaplan, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle şikayette bulunmuş, Yusuf G. ve Mehmet A. ise ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan tutuklanmıştı.

EĞLENCE MEKANINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası hazırlanan iddianamede Kaplan’ın, 31 Temmuz’da ablası, Yusuf G. ve Mehmet A.’nın bulunduğu eğlence mekanına gittiği ve alkol aldıktan sonra başka mekana giderek alkol almaya devam ettikleri öğrenildi. Sonrasında Kaplan ile Yusuf G.’nin eğlence mekanından ayrılarak, Mehmet A.’nın sahibi olduğu otele gittikleri ifade edildi. Burada Yusuf G.’nin ve Mehmet A.’nın, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Kaplan’a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Mekanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kaplan ve Ablası Güler Kaplan arasındaki tartışma yer alırken, Eda Nur’un ablasının elinden kurtulmak istemesi de dikkat çekti.

Eda Nur Kaplan'ın, eğlence mekanında yer aldığı görüntüler VİDEO

DAVA DOSYASINA MESAJLAR DA EKLENDİ

31 Temmuz tarihindeki görüntülerin ardından olaydan 4 gün sonra Yusuf G.’nin ve Kaplan’ın mesajlaşmaları da dava dosyasına eklendi. Aralarındaki yazışmada Yusuf G., kendisinin iş adamı olduğunu ve kendisine oyun oynandığını iddia etti.









