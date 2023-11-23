Edirne, Kapıkule'de 25 kilo 190 gram gümrüksüz altın ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, birlikte koordineli bir çalışma yürüttü.
Edirne'ye Almanya’dan gelen T.A.’nın otomobilinde arama yapıldı.
Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule'ye gelen otomobil, şüphe üzerine X-ray taramasına yönlendirildi.
Sürücü T.A., taramaya giren araçtan sırt çantası ile inince ekipler, çantada yaptığı aramada 14 parça halinde gümrüksüz 25 kilo 190 gram külçe altın ele geçirdi.
Altın, 33 milyon 521 bin lira değerinde
Ele geçirilen 25 kilo külçe altının, 33 milyon 521 bin lira değerinde olduğu bildirildi.
Şüpheli tutuklandı
Yakalanan şüpheli tutuklanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Altınlara el kondu
Yasal olmayan yollarla yurda getirilen altınlara ise el konuldu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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