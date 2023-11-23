Haberler



3. Sayfa



Edirne, Kapıkule'de 25 kilo 190 gram gümrüksüz altın ele geçirildi

Edirne, Kapıkule'de 25 kilo 190 gram gümrüksüz altın ele geçirildi Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri ile emniyet güçleri, kaçak eşya ile mücadeleye tüm hızı ile devam ediyor.