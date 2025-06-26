Edirne merkezli dolandırıcılık operasyonu düzenlendi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerce gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipte, İ.N.O.'nun banka hesabından bilgisi dışında başka hesaplara 90 bin lira aktarıldığı belirlendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Edirne, İstanbul, Ankara ve Giresun'da 12 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen ve 81 suç kaydından aranması bulunan A.B.'nin de aralarında olduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

4 TUTUKLAMA

Edirne'de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden A.B., M.A.B., B.E. ve E. B. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Diğer 6 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.