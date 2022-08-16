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    Edirne Valiliği'nden '39 kaçak göçmen Meriç'te mahsur kaldığı iddialarına yanıt

    Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta 39 kaçak göçmenin mahsur kaldığı iddialarına yönelik açıklama yapan Edirne Valiliği, 4 günlük aramada herhangi bir göçmen grubuna rastlanılmadığını belirtti.
    • 16.08.2022 - 09:12
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    Edirne Valiliği'nden '39 kaçak göçmen Meriç'te mahsur kaldığı iddialarına yanıt

    Türkiye-Yunanistan sınır hattını oluşturan Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta, 39 kaçak göçmenin mahsur kaldığına yönelik iddialar AFAD ve hudut birliklerini harekete geçirdi.

    Bölgede yapılan aramalar sonrasında, Edirne Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

    “Herhangi bir göçmen veya göçmen grubuna rastlanılmamıştır”

    İHA’nın haberine göre; açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Meriç Nehri üzerinde bulunan adacıklardan bir tanesinde 39 düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ibarelerinin yer alması sebebiyle bahse konu adacık için bildirilen her iki koordinat alanlarında AFAD ve Hudut Birliklerimiz tarafından yaklaşık 4 gündür arama-tarama faaliyeti gerçekleştirilmiş olup herhangi bir göçmen veya göçmen grubuna rastlanılmamıştır. Konu ile ilgili olarak hudut birliklerimiz tarafından sınırlarımızda bulunan alanlarda arama tarama faaliyetleri titizlikle devam etmektedir."

    Edirne Valiliği'nden '39 kaçak göçmen Meriç'te mahsur kaldığı iddialarına yanıt VİDEO


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