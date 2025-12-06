Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

- Edirne ve Kırklareli'nde polis, 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
- Yakalanan göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
- Düzensiz göçle mücadele devam ediyor.
Düzensiz göçle mücadele sürüyor...
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
TOPLAM 11 GÖÇMEN YAKALANDI
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER
Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.