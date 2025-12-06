Abone ol: Google News

Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Polis ekiplerince yapılan operasyonlarda Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 11:14
Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
  • Edirne ve Kırklareli'nde polis, 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
  • Yakalanan göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
  • Düzensiz göçle mücadele devam ediyor.

Düzensiz göçle mücadele sürüyor...

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

TOPLAM 11 GÖÇMEN YAKALANDI

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

