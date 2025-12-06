Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı Polis ekiplerince yapılan operasyonlarda Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.