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    Edirne'de 1 ton kaçak midye ile yakalanan 2 kişiye 148 bin lira ceza

    Enez ilçesinde, 32 çuval içerisinde 1 ton kaçak toplanan midye ile yakalanan 2 şüpheliye 148 bin 607 lira idari para cezası uygulandı.
    • 14.12.2022 - 11:17
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    Edirne'de 1 ton kaçak midye ile yakalanan 2 kişiye 148 bin lira ceza

    Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez ilçesi Dalyan Gölü mevkisinde M.D. ve R.Z.'ye ait tekne ile çevresinde arama yaptı.

    Ekipler 32 çuval içerisinde 1 ton kaçak toplanan midye ele geçirdi.

    2 şüpheli gözaltına alındı

    Yunanistan'a götürülmek istenen midyeler ile tekneye el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

    148 bin 607 lira ceza kesildi

    İfadeleri sonrası M.D. ile R.Z.'ye 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan toplam 148 bin 607 lira idari para cezası kesildi.

    DHA'nın haberine göre, ele geçirilen midyeler ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nden denize bırakıldı.

    Edirne de 1 ton kaçak midye ile yakalanan 2 kişiye 148 bin lira ceza #1


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