Edirne'de 15 yaşındaki Duru, arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla öldü

DHA
Edirne'de saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nun bahçesinde 5 kişilik arkadaş grubu oturdukları sırada K.C.A., yanında getirdiği tabancayı arkadaşlarına gösterip, oynamaya başladı.
Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Duru Pakarda'nın göğsüne isabet etti.
SİLAHLA OYUN KÖTÜ BİTTİ
Duru, kanlar içinde yere yığıldı, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duru Pakarda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
LİSEYE GEÇMİŞTİ
Duru'nun ortaokulu bitirdiği ve bu yıl lisede eğitimine devam edeceği öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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