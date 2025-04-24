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AA

Edirne Kapıkule Gümrük Sahası'nda Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmada, bir tırda arama yapıldı.

Tırda 9 valiz içerisine gizlenmiş 170,5 kilogram 'skunk' bulundu. Şüpheliler A.B.Ö. ve Y.F. gözaltına alındı.

DİĞER TIRDA DA 485 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilere ait diğer tırda yapılan aramada da 485 gram toz uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.