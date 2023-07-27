DHA

Türkiye'deki kayıtlı sayısı ve son 2 aylık süreçte ne kadar göçmenin sınır dışı edildiği açıklandı.

4 milyon 888 bin 286 göçmenin Türkiye’de yaşamını sürdürdüğünü duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 35 bin 700’ünün de yakalandığını söyledi.

Edirne'de operasyon

Kaçak göçle amansız mücadele sürdürülürken, Edirne’de de ekipler operasyondaydı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde önceden tespit ettiği adresleri bastı.

Edirne’de 53 kaçak göçmen yakalandı

53 göçmen yakalandı

Yapılan baskınlarda Suriye, Afganistan ve Mısır uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.