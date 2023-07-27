Edirne’de 53 kaçak göçmen yakalandı

DHA
Türkiye'deki kayıtlı göçmen sayısı ve son 2 aylık süreçte ne kadar göçmenin sınır dışı edildiği açıklandı.
4 milyon 888 bin 286 göçmenin Türkiye’de yaşamını sürdürdüğünü duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 35 bin 700’ünün de yakalandığını söyledi.
Edirne'de operasyon
Kaçak göçle amansız mücadele sürdürülürken, Edirne’de de ekipler operasyondaydı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde önceden tespit ettiği adresleri bastı.
53 göçmen yakalandı
Yapılan baskınlarda Suriye, Afganistan ve Mısır uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.