Edirne'de 6 kilo 938 gram esrar yakalandı Kentte jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan incelemelerin ardından 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi. Öte yandan yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA Yurt genelinde zehir tacirlerine geçit verilmiyor... Bu kapsamda ülke genelinde başarılı operasyonlara imza atılıyor. Edirne'de il genelinde denetimleri sıkı tutan ekipler, yeni bir operasyon gerçekleştirdi. 6 kilo 938 gram esrar yakalandı Jandarma ekipleri bir araçta arama yaptı. Narkotik arama köpeğinin katılımıyla yapılan aramada, takside yolcu olarak bulunan F.F'ye ait iki çantanın içinde 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi. Öte yandan bir zanlı ise yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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