Edirne'de 6 kilo 938 gram esrar yakalandı

AA
Yurt genelinde zehir tacirlerine geçit verilmiyor...
Bu kapsamda ülke genelinde başarılı operasyonlara imza atılıyor.
Edirne'de il genelinde denetimleri sıkı tutan ekipler, yeni bir operasyon gerçekleştirdi.
6 kilo 938 gram esrar yakalandı
Jandarma ekipleri bir araçta arama yaptı.
Narkotik arama köpeğinin katılımıyla yapılan aramada, takside yolcu olarak bulunan F.F'ye ait iki çantanın içinde 6 kilo 938 gram esrar ele geçirildi.
Öte yandan bir zanlı ise yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)