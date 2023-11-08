Edirne'de alkollü yakalanan sürücü polise zor anlar yaşattı Alkollü olduğu için uygulamadan kaçıp yakalanınca da polis ekiplerini uğraştıran sürücüye 17 bin TL para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.

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DHA

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Talatpaşa Mahallesi Bostanpazarı Caddesi'nde trafik uygulaması yaptı.

Uygulama sırasında 22 BL 037 plakalı otomobilin sürücüsü, polisin 'Dur' ihtarına uymadı.

Motosikletli polislerin takibiyle yakalanan araç sürücüsü Muhammed Ö., uygulama noktasına getirildi.

Muhammed Ö., burada kendisine alkol muayenesi yapmak isteyen polise uzun süre direndi. Muhammed Ö. ile polis arasında yaşanan diyalog kameralara da yansıdı.

Ehliyetine daha önce de el konulmuş

Muhammed Ö., alkolmetreyi üflemediği takdirde ehliyetinin iptal olacağı yönünde uyaran polise, 'Benim zaten şu anda ehliyetim iptal' dedi. 'O zaman kaybedecek bir şeyin yok' diyen polis memuruna yine karşı çıkan sürücünün ehliyetine, daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ve sürenin 1 Ocak'ta dolacağı anlaşıldı.

"2 senedir yakalanmıyorum"

Bu sırada bölgede uygulamayı izleyen Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kendisine 'Sayın Valim' diye hitap eden sürücüyü, 'Ben emniyet müdürüyüm' diye uyarıp, alkolmetreyi üflemesi gerektiğini söyledi.

Muhammed Ö., "Polis memurlarıyla gurur duyuyorum. 2 senedir yakalanmadım, ocak ayının 1'inde ehliyetimi alacağım ve bu akşam yakalandığım için çok gurur duyuyorum." dedi.

17 bin lira ceza

Uzun uğraşlar sonucu alkolmetreyi üflemeyi kabul eden Muhammed Ö.'de 2,62 promil alkol çıktı. Ehliyetine 5 yıl süreyle el konulan Muhammed Ö.'ye 17 bin TL para cezası uygulandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)