Edirne'de alkolü sürücü, mahalleyi elektriksiz bıraktı

Elektrik panosuna çarpan alkolü sürücünün kullandığı otomobil, mahalleyi elektriksiz bıraktı. Yaşanan kazada arka koltukta çocuğuyla bulunan şoförün eşi Ebru K. de yaralandı.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'ne bağlı Abdi İpekçi Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen Emrah K. idaresindeki 22 HN 558 plakalı otomobil, kaldırım üzerindeki elektrik panosuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle parçalanan panodan, elektrik kablolarının birbirine temasıyla kıvılcım çıkarmaya başladı.

Daha sonra mahallede elektrikler gitti. Kazada çocuğuyla otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Emrah Y.’nin eşi Ebru K. ise yaralandı.

Yaralı kadın hastaneye götürüldü

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Başından ve yüzünden yaralanan Ebru K., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.





Sürücü alkollü çıktı

Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Emrah K.’nin alkollü olduğu tespit edildi. Alkolmetre ile yapılan ölçümde sürücünün 1,66 promil alkollü olduğu belirlendi.

İHA'nın haberine göre; yapılan kontrollerin ardından polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



