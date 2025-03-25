Edirne'de anestezi teknikerinin şüpheli ölümü

DHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Keşan Devlet Hastanesi’nde çalışan teknikeri Yusuf Ber Kaymak, nöbet tutmak için hastaneye gitti.

Mesaisi sırasında vaka gelmeyen Kaymak, dinlenmek için servisteki bir odaya gitti.

Kaymak, saat 06.00 sıralarında saatinin alarmı uzun süre çalmasına rağmen uyanmadı.

ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Durumdan şüphelenen mesai arkadaşları, Kaymak'ın hareket etmediğini fark edince nöbetçi doktoru çağırdı.

Doktor kontrolünde, Kaymak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

NEDENİ BELİRLENECEK

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Kaymak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yusuf Ber Kaymak'ın, sağlık personeli olan eşi ile geçici olarak İpsala'dan Keşan'da görevlendirildiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.