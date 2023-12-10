Edirne'de aniden yola atlayan köpek kazaya neden oldu: Sürücü ölümden döndü Akşam saatlerinde motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, yola atlayan başıboş sokak köpeğine çarparak savruldu. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken bölge halkı duruma tepki göstererek belediyeye seslendi.

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İHA

Sokak köpeklerinin yol açtığı kazaların sonu gelmiyor.

Yurt genelinde insan canı için tehlike oluşturan başıboş köpekler, bu zamana kadar çok sayıda kazaya neden oldu.

Öte yandan saldırılarda da çok kişi ağır yaralandı ya da hayatını kaybetti.

Önüne çıkan köpeklere çarptı

Son olarak yaşanan olayın adresi Edirne. Mustafa Ersin Çatalbaş idaresindeki motosiklet, aniden önüne çıkan başıboş sokak köpeğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düşen Çatalbaş yaralanırken, köpek ise olay yerinde telef oldu.

Hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Çatalbaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaptı.

"Belediyenin kesinlikle bunları toplaması lazım"

Edirneli vatandaşlardan Özlem Önder, şu ifadeleri kullandı:

Çevremizde insanlar köpekleri besliyorlar, beslemek ile haklılar elbette ama belediyenin kesinlikle bunları toplaması lazım. Köpekler yayalara, motosikletlilere ve araçların üzerlerine koşarak havlıyorlar. Ben de aynı şekilde hem motosiklet hem de araba da kullanıyorum aynı şekilde korkarak sürmeye devam ediyorum. Çünkü köpek arabanın üstüne üstüne ilerliyor. Hafif bir şekilde direksiyonu kırsan ya hayvana zarar vereceksin ya da kendin bir şekilde zarar göreceksin. Belediyenin bunları dikkate alarak toplaması gerekiyor.

Vatandaş tepkili

Edirne’de başıboş köpeklerin büyük bir sorun haline geldiğini ifade eden vatandaşlar, belediye yetkililerinin sürekli yaşanan bu duruma çözüm bulmasını istedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)