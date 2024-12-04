Edirne'de aydınlatma direğine çarpan araç ikiye bölündü:1 ölü
İHA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü Ö.Ç., Mescit Mahallesi üzeride ilerlediği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, önce beton refüje, sonra da aydınlatma direğine çarptı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölündü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada sürücü Ö.Ç. (34) ve yanındaki Ö.D. (20) ağır yaralandı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralılardan Ö.D., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir