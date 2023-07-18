Edirne'de aynı aileden 4 kişinin öldürüldü: Sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi Uzunköprü ilçesinde, 4 kişilik ailenin evlerinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 26 yaşındaki Berk Erdoğan, hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DHA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde, 29 Mart 2022 sabahı kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesi süt getirmeyince telefonla aradı.

Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i ölü bulunca durumu köylülere bildirdi.

Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in yatak odasında, eşi Filiz Güner'in mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cesetleriyle karşılaştı.

Cani şekilde cinayet işledi

Olay gecesi evde arbede yaşandığı ve bu sırada yüzü kesici aletle kesilen Anıl Güner'in vücuduna isabet eden 6 mermi ile hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüphelilerin, Mehmet Güner'e ise evin içinde başına tek el ateş ettikleri, eşi Filiz Güner'in müdahale etmesi üzerine de kendisini darbedip, başından tek el ateş ederek öldürdüğü, bahçe içindeki evinde bulunan dede Mehmet Güner'i de sırtından 2 mermiyle öldürdükleri belirlendi.

Evinde 1000 mermi ve kanlı elbiseler bulundu

Olayın ardından, Elmalı köyünden olan ve bir süre önce evlenip Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine yerleşen Berk Erdoğan, motosiklet ile Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yol kontrolleri sırasında yüzü ve ellerindeki yara izleri üzerine durduruldu.

Polislere kaza yaptığını ve yaraların bu yüzden olduğunu öne süren Erdoğan, gözaltına alınarak, Uzunköprü'ye getirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesine başvurulan Erdoğan, olay günü köyde olmadığını, olaydan haberi olmadığını ve Çorlu'da bulunduğunu iddia etti.

Erdoğan'ın Çorlu'daki evinde yapılan aramada 1000'e yakın mermi, boş şarjörler, kanlı elbiseler bulundu.

Evinden örnekler alındı

Erdoğan'ın ayakkabısının altında ve içinde cam kırıkları olduğu da belirlendi. Kanlı olan motosikletinden ve elbiselerden de örnekler alındı.

Jandarmanın yaptığı çalışmada 'sarı' lakabıyla bilinen Berk Erdoğan'ın, olay günü Elmalı köyünde bulunduğu baz istasyonu kayıtlarından tespit edildi, ev ve bahçede de ayakkabı izleri tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Altınları almak için eve girdiği iddiası

İddianamede yer alan, cinayetlerin işlenme nedeninin ise öldürülen Anıl Güner'in, çevresine "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" diye çevresinde konuştuğu, Berk Erdoğan'ın da bu para ve altınları almak için eve gittiği iddia edildi.

Hakkında 'Birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürmek' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Berk Erdoğan, Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5'inci kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuklu sanık Berk Erdoğan, jandarma nezaretinde getirilirken, öldürülen ailenin yakınları ve avukatları da salonda hazır bulundu.

4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Duruşmaya, Berk Erdoğan’ın tutuksuz yargılanan eşi Cansu E. ise katılmadı. Duruşmada davacı ailenin avukatları Berk Erdoğan'ın maktulleri tasarlayarak öldürdüğünü bu nedenle en üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini bildirdi.

Duruşmada mütalaasını veren savcı, Berk Erdoğan'ın 'Birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini, eşi Cansu E.'nin de delilleri yok etme ve yardım suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Suçu işlemediğini savundu

Berk Erdoğan ise mütalaa üzerine söz alarak, üzerine atılı suçu işlemediğini iddia etti. Erdoğan'ın avukatı da müvekkilinin evli ve bakmakla yükümlü bir ailesi olduğu, delilleri karartma gibi bir imkanı olmadığı için adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ederken, mütalaa hakkında savunma yapmak için ek süre istedi.

Mahkeme, sanık avukatının savunma hazırlamaları için duruşmayı 7 Kasım'a ertelerken, Berk Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.