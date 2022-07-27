Petrol
99.61
0.15%
Euro
18.1622
0.40%
Dolar
17.8792
0.12%
Altın
988.23
0.23%
Borsa
2553
0.63%
Bitcoin
385.945
1.48%
BTXN Coin
9.47
-4.82%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Edirne'de ayrı yaşadığı eşine pusu kuran şahıs kurşun yağdırdı

    Boşanma aşamasında olduğu eşinin evinin civarına giden 43 yaşındaki saldırgan, genç kadın gelir gelmez 5 el ateş etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken saldırganı yakalama çalışması başlatıldı.
    • 27.07.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de ayrı yaşadığı eşine pusu kuran şahıs kurşun yağdırdı

    Boşanma aşamasındaki bir şahıs daha karısını canından etmeye çalıştı.

    Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşanan korkunç olayda, Yasemin D.'nin (37) yaşadığı evin önüne gelen A.D. (43), burada gizlenerek pusu kurdu.

    Eşine kurşun yağdırdı

    Genç kadının geldiğini gören A.D., 5 kez ateş edip olay yerinden kaçtı.

    Sol bacağına isabet eden 4 kurşunla yaralanan Yasemin D., acı içinde yere yığıldı.

    Edirne de ayrı yaşadığı eşine pusu kuran şahıs kurşun yağdırdı #1

    Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

    Genç kadının komşuları, silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekibine haber verdi.

    Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Saldırgan her yerde aranıyor

    DHA'nın aktarımına göre polis, kaçan A.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Edirne de ayrı yaşadığı eşine pusu kuran şahıs kurşun yağdırdı #2

    Edirne de ayrı yaşadığı eşine pusu kuran şahıs kurşun yağdırdı #3


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Kayseri'de 9 yaşındaki kız çocuğunun oyunu faciayla bitti
    İç Haber

    Kayseri'de 9 yaşındaki kız çocuğunun oyunu faciayla bitti

    Sakarya'da çıkan orman yangınında 6 hektarlık alan zarar gördü
    3. Sayfa

    Sakarya'da çıkan orman yangınında 6 hektarlık alan zarar gördü

    Görüş Bildir