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- Edirne'de ayrı yaşadığı eşine pusu kuran şahıs kurşun yağdırdı
Edirne'de ayrı yaşadığı eşine pusu kuran şahıs kurşun yağdırdı
Boşanma aşamasında olduğu eşinin evinin civarına giden 43 yaşındaki saldırgan, genç kadın gelir gelmez 5 el ateş etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken saldırganı yakalama çalışması başlatıldı.
- 27.07.2022 - 09:31
- Güncelleme : 27.07.2022 - 10:08
Boşanma aşamasındaki bir şahıs daha karısını canından etmeye çalıştı.
Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşanan korkunç olayda, Yasemin D.'nin (37) yaşadığı evin önüne gelen A.D. (43), burada gizlenerek pusu kurdu.
Eşine kurşun yağdırdı
Genç kadının geldiğini gören A.D., 5 kez ateş edip olay yerinden kaçtı.
Sol bacağına isabet eden 4 kurşunla yaralanan Yasemin D., acı içinde yere yığıldı.
Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı
Genç kadının komşuları, silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekibine haber verdi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırgan her yerde aranıyor
DHA'nın aktarımına göre polis, kaçan A.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.