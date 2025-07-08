Edirne'de balıkçılar 3 metrelik köpek balığına rastladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir grup balıkçı, ava çıkmak için Erikli Sahili'nde denize açıldı.
Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Erikli sahili açıklarında ilerleyen balıkçılar, teknelerinin altında dikkat çekici bir hareketlilik fark etti.
3 METRELİK KÖPEK BALIĞI
Balıkçılar bir süre sonra teknenin yakınlarında 3 metre uzunluğundaki köpek balığını görünce şaşkınlık yaşadı.
Köpek balığı, kısa süre sonra göründü ve su yüzeyine çıktı.
O ANLARI KAYDETTİLER
Bir süre su yüzeyinde kalan köpek balığı daha sonra gözden kayboldu.
Balıkçılar o anları cep telefonuyla kaydetti.