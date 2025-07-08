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Edirne'de balıkçılar 3 metrelik köpek balığına rastladı

Keşan ilçesine bağlı Erikli sahili açıklarında ava çıkan balıkçılar, su yüzeyine çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpek balığını cep telefonuyla görüntüledi.

DHA DHA
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir grup balıkçı, ava çıkmak için Erikli Sahili'nde denize açıldı.

Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Erikli sahili açıklarında ilerleyen balıkçılar, teknelerinin altında dikkat çekici bir hareketlilik fark etti.

3 METRELİK KÖPEK BALIĞI

Balıkçılar bir süre sonra teknenin yakınlarında 3 metre uzunluğundaki köpek balığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Köpek balığı, kısa süre sonra göründü ve su yüzeyine çıktı.

O ANLARI KAYDETTİLER

Bir süre su yüzeyinde kalan köpek balığı daha sonra gözden kayboldu.

Balıkçılar o anları cep telefonuyla kaydetti.

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