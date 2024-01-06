Edirne'de bariyerlere çarpıp kaçan alkollü sürücü, polisleri uğraştırdı Uzunköprü ilçesinde kullandığı otomobil bariyerlere çarptıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan alkollü sürücü, alkol metreye üflemeyince ekiplere zor anlar yaşattı.

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İHA

Akşam saatlerinde Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki İnönü Caddesi üzerinde, Ö.M. idaresindeki 22 LZ 488 plakalı panelvan midibüs, kontrolden çıkarak aydınlatma bariyerlerine çarptı.

Sürücü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakalanan alkollü sürücü, polisleri uğraştırdı

Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek belirlediği sürücüyü kısa sürede yakalarken, sürücü alkol metreye üflememek için direnç gösterdi.

Ekipler, şahsı polis aracına bindirip emniyete götürmeye çalışırken saldırıya uğradı. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaza alanında önlem alındı

Öte yandan aydınlatma bariyerlerinde meydana gelebilecek elektrik kaçağına karşı yetkililer bölgeye gelerek önlem aldı.

Araçta meydana gelen kazada ağır maddi hasar olduğu belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)