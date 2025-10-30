Edirne’de beyin kanaması geçiren lise öğrencisi Emre Bilgin'den acı haber

- Edirne'de beyin kanaması geçiren 15 yaşındaki lise öğrencisi Emre Bilgin, yaşam mücadelesini kaybetti.
- 29 Ekim'de vefat eden Bilgin için Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi.
- Bilgin, dualar eşliğinde Acı Çeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi olan Emre Bilgin, mayıs ayında beyin tümörü teşhisiyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı..
TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Tedavisi devam ederken eylül ayında beyin kanaması geçiren Bilgin, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.
Fakat 15 yaşındaki öğrenci yaşam savaşını kaybetti.
29 Ekim günü vefat eden Emre Bilgin için Eski Cami’de ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Törene Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, okul arkadaşları, öğretmenleri ve yakınları katılarak Bilgin ailesini yalnız bırakmadı.
Emre Bilgin, dualar eşliğinde Acı Çeşme Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.