Edirne'de bir haftada 327 göçmen ve 8 organizatör yakalandı

İHA
Düzensiz göçmenle mücadele son hız sürüyor.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 hafta içerisinde yaptığı hava destekli faaliyetlerde 8 organizatör şüphelisini, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 7 araç ile 327 göçmeni yakaladı.
Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Organizatörler adli makamlara sevk edildi
8 şüpheli organizatör işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Göçmen kaçakçılığında kullandıkları araçlar, Cumhuriyet savcısının talimatıyla otoparka teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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