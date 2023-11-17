Edirne'de bir haftada 327 göçmen ve 8 organizatör yakalandı
İHA

Düzensiz göçmenle mücadele son hız sürüyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 hafta içerisinde yaptığı hava destekli faaliyetlerde 8 organizatör şüphelisini, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 7 araç ile 327 göçmeni yakaladı.

Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Organizatörler adli makamlara sevk edildi

8 şüpheli organizatör işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullandıkları araçlar, Cumhuriyet savcısının talimatıyla otoparka teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)