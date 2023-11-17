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Edirne'de bir haftada 327 göçmen ve 8 organizatör yakalandı

Edirne'de bir haftada 327 göçmen ve 8 organizatör yakalandı Kentte jandarma ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde 327 göçmen, 8 insan kaçakçısı şüphelisi ve göçmen kaçakçılığında kullanılan 7 araç yakalandı.