Edirne'de Bulgaristan'a geçmeye çalışan 53 kaçak göçmen yakalandı Kentte jandarma tarafından yasa dışı yollarla Bulgaristan’a gitmeye çalışan 53 kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

DHA

Güvenlik güçleri, ülke huzur ve güvenliği bozacak şahıslara geçit vermiyor...

Bu kapsamda sınırdan ve ülke içerisinde kaçak göçmenler tek tek tespit ediliyor.

Yapılan operasyonların sayısı her geçen gün artarken son olarak Edirne'de denetimler gerçekleştirildi.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, jandarmanın göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri sürüyor.

53 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yasa dışı yollarla Bulgaristan’a geçmek isteyen Suriye, Fas, Irak, Mısır ve Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi

Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.