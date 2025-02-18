Edirne'de çukura düşen 4 keçi kurtarıldı

AA & Ensonhaber

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çeltik köyünde, ormanlık alandaki 32 metre derinliğinde bir çukura dört keçinin düştüğü ihbarı üzerine harekete geçildi. Keşan İtfaiyesi ve AFAD ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

KEÇİLER GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÇIKARILDI

Olay yerine ulaşan ekipler, halatlar yardımıyla çukura inerek keçileri tek tek güvenli bir şekilde yukarı çıkardı. Kurtarılan hayvanlar sağ salim sahiplerine teslim edilirken besici, ekiplerin özverili çalışması için teşekkür etti.