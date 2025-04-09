Edirne'de doktorun ölümüne sebep olan sürücüye tahliye

DHA

Edirne'de bir doktorun hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin açılan davada, dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

29 Ağustos 2024'te Atatürk Bulvarı'nda seyreden alkollü ve ehliyetsiz otomobil sürücüsü Baturay Kerimler, kendisiyle aynı yönde seyreden doktor Barçın Barı'ya çarptı.

Kaza sonrası Kerimler gözaltına alınırken, doktor Barı ise 35 gün süren yaşam mücadelesinin ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tutuklu sanık Baturay Kerimler hakkında, Edirne 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan dava açıldı.

"YAPTIKLARIMDAN PİŞMANIM"

Davanın karar duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Baturay Kerimler ve avukatları, Barçın Barı'nın ailesi ve avukatlarıyla yakınları katıldı.

Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanık Kerimler, "Yaptıklarımdan pişmanım, böyle olsun istemedim." dedi.

9 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Davayla ilgili kararını açıklayan mahkeme, sanık Baturay Kerimler hakkında 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıl hapsine hükmetti.

Kararın açıklanmasından sonra duruşmayı izleyen Barı'nın ailesi, gözyaşlarına hakim olamadı.

TAHLİYE EDİLDİ

Sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulunduran mahkeme ayrıca, suçun taksirle işlendiği gerekçesiyle, Kerimler'in yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine ve 3 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına karar verdi.

"KARARI İSTİNAF'A TAŞIYACAĞIZ"

Duruşmadan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan doktor Barçın Barı'nın ailesinin avukatı Gökhan Karakoç, kararı istinafa taşıyacaklarını söyleyerek, "Olası kastla işlenen bir suç olduğu inancıyla bütün savunmalarımızı, bütün argümanlarımızı bunun üzerine temellendirmiştik.

Sanık hakkında verilen bu hapis cezasının tahliye ile beraber bugün cezaevinden çıkacak olması bizi derinden üzmektedir ama konuyu üst mahkemeye taşıyacağız, İstinaf Mahkemesi'ne götüreceğiz, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'ne.

"MEVZUATTA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI LAZIM"

Oradan bu kararın değişme ihtimali olduğunu değerlendiriyorum, ona inanıyorum. Malumunuz Türkiye'deki infaz hukuku kapsamında 9 yıl hapis cezasının yatarı 9 yıl değil, daha az yatarı var.

Dolayısıyla bu trafik terörünün sonlanması adına, başka acılar yaşanmaması adına belki de mevzuatta bir değişiklik yapılması lazım. Bu konuda da Adalet Bakanlığı'na gereken müracaatları da yapacağız." dedi.