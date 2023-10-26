Edirne'de dolandırıcı vakası! Sahte jandarma yakalandı Askerim diyerek vatandaşın nakit para ve altınlarını çalan hırsız, JASAT tarafından yürütülen operasyon sonucu gözaltına alındı.

İHA

Dolandırıcılar, vatandaşları tuzağına düşürmeye devam ediyor.

Yaygın olarak kullanılan teknik, 'kamu görevlisi yalanı...'

Bunun bir örneği de Edirne'de yaşandı.

Bir 'askerim' yalanı daha

Sahte jandarma, Z.B. isimli mağdur vatandaşı telefonla aradı. Ardından kendisini askeri personel olarak tanıttı.

Görüşmede Z.B.'nin cinayet suçuna karıştığını ve konu hakkında ifadesini almaya evine geleceğini söyledi.

Nakit para ve altınları çaldı

Son olarak askeri kıyafetle eve gelen hırsız 2 bilezik, 3 tam altın, 2 çeyrek altın, bir altın küpe ve 20 bin 202 lira nakit para çaldı.

Dolandırıldığını anladı

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdur, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerinin yaptığı ısrarlı takip sonucu, olayın faili olarak tespit edilen A.A. Tekirdağ’da yakalandı.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

Dolandırılmak suretiyle alınan suç eşyaları ele geçirilerek, mağdur vatandaş Z.B’ye teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)