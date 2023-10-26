Edirne'de dolandırıcı vakası! Sahte jandarma yakalandı

Dolandırıcılar, vatandaşları tuzağına düşürmeye devam ediyor.
Yaygın olarak kullanılan teknik, 'kamu görevlisi yalanı...'
Bunun bir örneği de Edirne'de yaşandı.
Bir 'askerim' yalanı daha
Sahte jandarma, Z.B. isimli mağdur vatandaşı telefonla aradı. Ardından kendisini askeri personel olarak tanıttı.
Görüşmede Z.B.'nin cinayet suçuna karıştığını ve konu hakkında ifadesini almaya evine geleceğini söyledi.
Nakit para ve altınları çaldı
Son olarak askeri kıyafetle eve gelen hırsız 2 bilezik, 3 tam altın, 2 çeyrek altın, bir altın küpe ve 20 bin 202 lira nakit para çaldı.
Dolandırıldığını anladı
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdur, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerinin yaptığı ısrarlı takip sonucu, olayın faili olarak tespit edilen A.A. Tekirdağ’da yakalandı.
Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı
Dolandırılmak suretiyle alınan suç eşyaları ele geçirilerek, mağdur vatandaş Z.B’ye teslim edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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