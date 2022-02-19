Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.46
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
553.606
-0.78%
BTXN Coin
38.09
1.87%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Güneşli 4 C

    Edirne'de dükkana 'hayırlı işler' diye giren çocuk, av marketini soydu

    Av marketinin sahibiyle sohbet edip ‘hayırlı işler’ dileyen çocuk, 1 saat sonra aynı av marketine gidip saniyeler içinde hırsızlık yapıp olay yerinden kaçtı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 19.02.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 10:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de dükkana 'hayırlı işler' diye giren çocuk, av marketini soydu

    Edirne’nin Sabuni Mahallesi’nde bulunan Mustafa Semerci’ye ait av marketine gelen çocuk, market sahibiyle sohbet ettikten sonra hayırlı işler diyerek marketten ayrıldı.

    Yaklaşık 1 saat sonra aynı av marketinin önüne gelen çocuk, etrafı kontrol ettikten sonra montunun fermuarını aralayıp marketin önünde bulunan sepetten 200 TL değerindeki balık ağını çalıp hızlıca bölgeden uzaklaştı.

    Sepeti kontrol ettiğinde balık ağının eksik olduğunu gören av marketi sahibi Semerci, işyerinin güvenlik kamerasını izledi.

    HAYIRLI İŞLER DİYEN ÇOCUĞU GÖRDÜ

    Kamerayı izlediğinde, 1 saat önce sohbet için gelen çocuğun balık ağını çalıp kaçtığını gördü. Sohbet ve hırsızlık anları ise işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Edirne de dükkana hayırlı işler diye giren çocuk, av marketini soydu #1

    "İSTESEYDİ YARDIMCI OLURDUK, ÖZÜR DİLESİN HELAL EDERİZ"

    Hırsızlık olayından önce çocuğun işyerine geldiğini ve muhabbet ettiklerini söyleyen av marketinin sahibi Mustafa Semerci, "Keşke böyle bir yaramazlık yapmasaydı, isteseydi biz kendisine yardımcı olurduk. İnşallah bir daha yapmaz diye dua ediyoruz. Kendi hakkında suç duyurusunda bulunmadım. Eğer bu haberi görürse gelip bizden özür dilesin biz de o ürünü helal ederiz. Böyle bir şeyi yapmasını istemeyiz." açıklamasında bulundu.

    Edirne'de dükkana 'hayırlı işler' diye giren çocuk, av marketini soydu VİDEO


    Edirne de dükkana hayırlı işler diye giren çocuk, av marketini soydu #2

    Edirne de dükkana hayırlı işler diye giren çocuk, av marketini soydu #3

    Edirne de dükkana hayırlı işler diye giren çocuk, av marketini soydu #4


    İlginizi Çekebilir

    Toprakla alınan abdest: 'Teyemmüm'
    Yaşam

    Toprakla alınan abdest: 'Teyemmüm'

    Esra Erol’un kayınpederi bakın kim çıktı! Meğer bir dönemin en ünlü kabadayısı...
    Medya

    Esra Erol’un kayınpederi bakın kim çıktı! Meğer bir dönemin en ünlü kabadayısı...

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Görüş Bildir