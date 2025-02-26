Edirne'de dur ihtarına uymayan şüpheli aracını polislerin üstüne sürdü

İHA
Edirne'de polis ekipleri şüphelendikleri Bulgaristan plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu.
Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü, otomobili ekibin üstüne sürerek olay yerinden kaçmaya başladı.
Polis ile şüpheli arasında kilometrelerce kovalamacanın yaşandığı esnada polis ekipleri aracın lastiklerine ateş açtı.
KAYIPLARA KARIŞTI
Aracın sol lastiği patlayınca aracı durdurarak terk eden sürücü koşarak olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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