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- Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi
Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi
Minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza kaçınılmaz oldu. 16 kişi yaralanırken, bazı göçmenlerin olay yerinden kaçtığı belirtildi.
- AA
- 23.11.2021 - 07:09
- Güncelleme : 23.11.2021 - 07:46
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı.
Taşlımüsellim köyü yakınlarında 34 EKD 628 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
16 KİŞİ YARALANDI: BİRİNİN DURUMU AĞIR
Kazada yaralanan 1'i sürücü 16 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Düzensiz göçmenlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
YARALANMAYANLAR KAÇTI İDDİASI
Yaralı göçmenlerin, ifadelerinde, Bulgaristan'a geçiş yapmak üzere İstanbul'dan yola çıktıkları minibüste 30'dan fazla kişi bulunduğunu belirttikleri öğrenildi.
Kazada yaralanmayan göçmenlerin olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.