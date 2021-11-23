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    Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

    Minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza kaçınılmaz oldu. 16 kişi yaralanırken, bazı göçmenlerin olay yerinden kaçtığı belirtildi.
    • AA
    • 23.11.2021 - 07:09
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 07:46
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    Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

    Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı.

    Taşlımüsellim köyü yakınlarında 34 EKD 628 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

    16 KİŞİ YARALANDI: BİRİNİN DURUMU AĞIR

    Kazada yaralanan 1'i sürücü 16 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Düzensiz göçmenlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

    YARALANMAYANLAR KAÇTI İDDİASI

    Yaralı göçmenlerin, ifadelerinde, Bulgaristan'a geçiş yapmak üzere İstanbul'dan yola çıktıkları minibüste 30'dan fazla kişi bulunduğunu belirttikleri öğrenildi.

    Kazada yaralanmayan göçmenlerin olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

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