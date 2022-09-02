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    Edirne'de ehliyetsiz sürücü, ﻿uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı

    Polis uygulamasından kaçarken ters yöne giren motosikletin karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
    • 02.09.2022 - 05:53
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    Edirne'de ehliyetsiz sürücü, ﻿uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı

    Edirne’de polis ekiplerinin asayiş ve trafik uygulaması yaptığını gören ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Burak E.İ. polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp ters yönde kaçmaya başladı. Motosiklet sürücüsü uygulama noktasından 50 metre ilerde karşıdan gelen otomobille çarpıştı.

    Kazada 2 kişi yaralandı

    Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı Halil K. K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

    Edirne de ehliyetsiz sürücü, ﻿uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı #1

    İHA'nın haberin göre; yapılan incelemelerin ardından motosiklet ve otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Edirne de ehliyetsiz sürücü, ﻿uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı #2

    Edirne de ehliyetsiz sürücü, ﻿uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı #3

    Edirne de ehliyetsiz sürücü, ﻿uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı #4

    Edirne de ehliyetsiz sürücü, ﻿uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı #5

    Edirne de ehliyetsiz sürücü, ﻿uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı #6

    Edirne de ehliyetsiz sürücü, ﻿uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı #7

    Edirne de ehliyetsiz sürücü, ﻿uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı #8

    Edirne de ehliyetsiz sürücü, ﻿uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı #9


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