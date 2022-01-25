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- Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
- İHA
- 25.01.2022 - 03:55
Edirne Talatpaşa Caddesi üzerinde saat 01:30 sıralarında, Alican Yılmaz’ın kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüje çarpması sonucu kontrolden çıkarak ters yöne girdi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Karşı yönden gelen Batuhan Karaağaç idaresindeki otomobille çarptıktan sonra takla atarak ters durdu. Yolcu olarak otomobilde bulunan Abdulkadir Han olay yerinde hayatını kaybetti. Yanındaki sürücü ise yaralandı.
Kaza sonucu her iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemeleri sonunda araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yol yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.