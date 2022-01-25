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    Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    Edirne’de refüje çarptıktan sonra ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarpıp takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 03:55
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    Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    Edirne Talatpaşa Caddesi üzerinde saat 01:30 sıralarında, Alican Yılmaz’ın kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüje çarpması sonucu kontrolden çıkarak ters yöne girdi.

    1 KİŞİ ÖLDÜ, YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Karşı yönden gelen Batuhan Karaağaç idaresindeki otomobille çarptıktan sonra takla atarak ters durdu. Yolcu olarak otomobilde bulunan Abdulkadir Han olay yerinde hayatını kaybetti. Yanındaki sürücü ise yaralandı.

    Kaza sonucu her iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemeleri sonunda araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yol yeniden trafiğe açıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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