Edirne'de göçmen operasyonu! Bir araç kaza yaptı, bir araçtan 9 göçmen yakalandı... Polisin "dur" ihtarına uymayan göçmen kaçakçısı şüphelinin kullandığı otomobil camii bahçesine uçarken, durdurulan diğer araçta ise 9 göçmen yakalanarak göçmenler emniyet müdürlüğüne gönderildi.

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İHA

Yurt genelinde kaçak göçe izin verilmiyor...

Bu kapsamda yapılan çalışmalar her geçen gün artıyor.

Denetimlerin adresi bu kez de Edirne oldu.

Edirne'de polis ekipleri şüphelendikleri otomobilleri durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücüler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Otomobil sürücü olay yerinden kaçtı

Kaçan otomobillerden biri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çakır Ağa caminin bahçesine uçtu.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

9 göçmen yakalandı

Bir diğer araç ise polis ekipleri tarafından yakalanırken araçta bulunan 9 göçmen emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kovalamaca sonucu yakalanan göçmen kaçakçıları gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)