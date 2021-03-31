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- Edirne’de hastane içindeki cihazdan yangın çıktı
Edirne’de hastane içindeki cihazdan yangın çıktı
Özel bir hastanenin içinde bulunan cihazdan dumanlar yükselmeye başladı. Yanan cihaz, kontrollü bir şekilde dışarı çıkarılarak itfaiye erlerinin müdahalesi ile söndürüldü.
- İHA
- 31.03.2021 - 13:04
- Güncelleme : 31.03.2021 - 13:18
Edirne’nin Kocasinan Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanenin içindeki bir cihazdan duman çıkmaya başladı.
Yayılan dumanlar kısa sürede tüm hastane binasını kapladı. Vatandaşlar paniğe kapılırken, hastane çalışanları tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
CİHAZ DIŞARI ÇIKARILDI
Yanan cihaza, kontrollü bir şekilde dışarı çıkarıldıktan sonra müdahale edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Edirne’de hastane içindeki cihazdan yangın çıktı VİDEO