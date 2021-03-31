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Edirne’de hastane içindeki cihazdan yangın çıktı

Edirne’de hastane içindeki cihazdan yangın çıktı

Özel bir hastanenin içinde bulunan cihazdan dumanlar yükselmeye başladı. Yanan cihaz, kontrollü bir şekilde dışarı çıkarılarak itfaiye erlerinin müdahalesi ile söndürüldü.