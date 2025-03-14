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İHA

Güvelik güçlerinin hızlı ve etkin çalışmalsrı, suç ve suçluya geçit vermiyor.

Edirne'de Türkiye gümrüğünden çıkıp Bulgaristan Lesovo Sınır Kapısı’na giriş yapmak için bekleyen araçlardan biri, yetkililerin dikkatini çekti.

Sürücüsünün Türk vatandaşı olduğu tespit edilen Hollanda plakalı otomobil, detaylı incelemeye alındı.

ARAÇTAN CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan kontrolde Türkiye ve Kuzey Makedonya çifte vatandaşı yolcunun sırt çantasında 27 tabanca, 10 mermi ve 3 şarjör ile suikastlarda kullanılan 3 adet çakmak tipi tabanca bulunduğu tespit edildi.

SUİKAST TABANCALARI BULUNDU

Gümrük yetkilileri tarafından yapılan incelemede, yakalanan silahlardan 5 tabancanın tamamen işlevsel olduğu, diğer tabancaların ise sürgülerinin eksik olduğu belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak Türkiye ve Kuzey Makedonya çifte vatandaş İ.M. gözaltına alındı.

Burgaz Gümrük Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma, Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde devam ediyor.