Edirne'de husumetlisini vurdu, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası çıktı

Yolda karşılaştığı husumetlisi Y.Ü.’ye kurşun yağdıran E.C. isimli şahsın, başka bir dosyadan hakkında 21 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. E.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yeni Mescit Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Y.Ü. ve E.C. isimli iki kişi sokak üzerinde karşılaşınca silahlar patladı.

E.C., yanındaki tabanca ile Y.Ü.’ye kurşun yağdırdı. İHA’nın haberine göre; mermilerin hedefi olan Y.Ü. topuğundan ve baldırından yaralanırken Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Silahı ile yakalandı

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar çerçevesinde silahlı saldırgan E.C. de silahı ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, daha sonra adli makamlar karşısında çıkarıldı.

Ayrı dosyadan 21 yıl hapis cezası

Şahsın, ayrı bir dosyadan da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Tutuklanan E.C. cezaevine gönderildi.