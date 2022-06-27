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    Edirne'de husumetlisini vurdu, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası çıktı

    Yolda karşılaştığı husumetlisi Y.Ü.’ye kurşun yağdıran E.C. isimli şahsın, başka bir dosyadan hakkında 21 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. E.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 27.06.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 10:48
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    Edirne'de husumetlisini vurdu, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası çıktı

    Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yeni Mescit Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Y.Ü. ve E.C. isimli iki kişi sokak üzerinde karşılaşınca silahlar patladı.

    E.C., yanındaki tabanca ile Y.Ü.’ye kurşun yağdırdı. İHA’nın haberine göre; mermilerin hedefi olan Y.Ü. topuğundan ve baldırından yaralanırken Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Silahı ile yakalandı

    Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar çerçevesinde silahlı saldırgan E.C. de silahı ile birlikte yakalandı.

    Gözaltına alınan şahıs, daha sonra adli makamlar karşısında çıkarıldı.

    Ayrı dosyadan 21 yıl hapis cezası

    Şahsın, ayrı bir dosyadan da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Tutuklanan E.C. cezaevine gönderildi.


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