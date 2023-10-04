Edirne'de kaçak göçmen operasyonu! 86 göçmen yakalandı

DHA
Yurt genelinde kaçak göçle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Karada ve denizde yürütülen çalışmalarla göçmenler tek tek yakalanıyor.
Bu kapsamda göçmen kaçakçıları da tespit ediliyor.
Ekipler Edirne'de harekete geçti
Son olarak bir hareketlilik de Edirne'de yaşandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
3 günde 86 kişi yakalandı
Bu kapsamda kent genelinde son 3 günde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 86 kaçak göçmen yakalandı.
Denetimler sürecek
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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