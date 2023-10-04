Edirne'de kaçak göçmen operasyonu! 86 göçmen yakalandı Güvenlik güçleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlere yönelik gerçekleştirdiği 3 günlük çalışmalarda 86 kaçak göçmeni yakaladı.

DHA

Yurt genelinde kaçak göçle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Karada ve denizde yürütülen çalışmalarla göçmenler tek tek yakalanıyor.

Bu kapsamda göçmen kaçakçıları da tespit ediliyor.

Ekipler Edirne'de harekete geçti

Son olarak bir hareketlilik de Edirne'de yaşandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

3 günde 86 kişi yakalandı

Bu kapsamda kent genelinde son 3 günde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 86 kaçak göçmen yakalandı.

Denetimler sürecek

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)