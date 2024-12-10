Edirne'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

DHA
Edirne'de TEM yolunun kent merkezine giren bağlantı yolunda gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Necmi Baldır yönetimindeki kamyonet, Kapıkule Sınır Kapısı'na girdi.
Baldır, yanlış yola giriş yaptığını fark ederek geri manevra yapması üzerine kamyonete Mehmet Nebati idaresindeki hafriyat kamyonu arkadan çarptı.
2 YARALI
Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç şoförü de yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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