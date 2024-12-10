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Edirne'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Edirne'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı Edirne'de yanlış yola girip sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonet ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 şoför yaralandı.