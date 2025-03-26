Edirne'de köpeklerden kaçan moto kurye kaza yaptı

İHA
Edirne'nin Keşan ilçesinde siparişe giden 19 yaşındaki moto kurye M.Y., İlyas Bey Caddesi’ne giriş yaptı.
Burada seyreden genç kurye, başıboş sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı.
KÖPEKLERDEN KAÇARKEN YARALANDI
Köpeklerden kaçmak isteyen moto kurye hazlanırken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yaşanan olayda motosiklet devrilirken, moto kurye ise yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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