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Edirne’de köy arazisi usulsüz satıldı: Eski muhtar ve 10 kişi gözaltında

Edirne’de köy arazisi usulsüz satıldı: Eski muhtar ve 10 kişi gözaltında Edirne'de bir köyde usulsüz olarak ihaleyle satılan 15 dönüm arsayla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında eski muhtar ve iş adamlarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.