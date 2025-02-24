Edirne’de köy arazisi usulsüz satıldı: Eski muhtar ve 10 kişi gözaltında

İHA
Edirne’nin merkeze bağlı İskender köyünde, 2015 yılında köy tüzel kişiliğine ait 15 dönümlük arazinin usulsüz ihale yoluyla satıldığı ortaya çıktı. Satıştan elde edilen gelirin, dönemin köy muhtarlığı tarafından yetkisiz ve usulsüz şekilde kullanıldığı tespit edildi.
ESKİ MUHTAR DAHİL 10 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, “kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçları kapsamında soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla eski köy muhtarı, azalar ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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