Edirne'de motokurye yanan motorunu elleriyle kurtarmaya çalıştı Yanan motosikletini kurtarabilmek için kendini tehlikeye atıp her yolu deneyen motokurye kendi elleriyle yangını söndürmeye çalışırken çevredeki vatandaşlar müdahale etmedi.

Edirne'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Edirne şehir merkezi Atatürk Bulvarında seyreden bir motosiklet aniden alev aldı.

Motosikletten inen kurye hemen alevlere müdahale etmek istedi.

Kendi elleriyle müdahale etti

Kısa sürede büyüyen alevler motosikleti sardı.

Kurye, motosikletini kurtarabilmek için kendini tehlikeye atıp her yolu denedi.

Kuryenin çabaları ne alevleri söndürmeye ne de motosikleti kurtarmaya yetmedi.

Yangın tüpü kullanmadı

Yangını izleyen araç sürücülerinin yardımda bulunmaması ve yangın tüpüyle müdahale etmemesi tepkilere neden oldu.

Bir kişi yardım etti

İlerleyen dakikalarda ise bir kişinin yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ettiği görüldü.

Motokurye, yangından yara almadan kurtuldu.